СМИ: конференцию в Каире по восстановлению Газы отложили

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запланированная на конец ноября международная конференция по восстановлению сектора Газа, которую должен принять Египет, отложена в связи с ситуацией в палестинском анклаве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на общеарабскую газету Asharq al-Awsat.

По словам источника газеты, «конференция не состоится по графику в конце месяца» и будет проведена позднее. «Многие страны запрашивают гарантии того, что разрушения в Газе больше не повторятся, и эти гарантии до сих пор не предоставлены и не будут предоставлены в настоящее время в свете продолжающейся эскалации со стороны Израиля и его неоднократных нарушений», — пояснил собеседник издания, коснувшись причин задержки. Кроме того, он указал, что сейчас «предпринимаются параллельные усилия» в отношении ситуации с контролируемыми израильскими силами территориями анклава. -0-

