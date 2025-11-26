СМИ: конференцию в Каире по восстановлению Газы отложили

По словам источника газеты, «конференция не состоится по графику в конце месяца» и будет проведена позднее. «Многие страны запрашивают гарантии того, что разрушения в Газе больше не повторятся, и эти гарантии до сих пор не предоставлены и не будут предоставлены в настоящее время в свете продолжающейся эскалации со стороны Израиля и его неоднократных нарушений», — пояснил собеседник издания, коснувшись причин задержки. Кроме того, он указал, что сейчас «предпринимаются параллельные усилия» в отношении ситуации с контролируемыми израильскими силами территориями анклава. -0-