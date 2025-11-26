Глава МИД ФРГ проведет реструктуризацию МИД Германии

По его информации, статс-секретари Геза Андреас фон Гайр и Бернхард Коч письменно уведомили сотрудников ведомства о том, что основным приоритетом в работе будет «повышение эффективности в областях политики безопасности, поддержания международного порядка и содействия экономическому развитию и экономической безопасности». «Тот, кто хочет действенно отвечать на масштабные вызовы 21 века и формировать внешнюю политику, опирающуюся на безопасность и экономику, должен еще яснее и смелее расставлять свои приоритеты», — говорится в документе. Действия МИД предполагается более последовательно ориентировать на интересы и цели Германии и Европы в области политики безопасности.