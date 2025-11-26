В Крыму предложили включить в план по Украине ущерб от блокады полуострова

«Мирные переговоры по Украине сейчас находятся в эпицентре общественного внимания и обсуждают все вопросы, в том числе как своровать наши замороженные активы за границей… но никто не обсуждает, как вернуть Крыму нанесенный ущерб до СВО — вот эта тема вполне могла бы быть 29-м пунктом мирного плана, и это было бы очень справедливо», — высказал свое мнение Константинов на канале Россия 24.
По мнению спикера крымского парламента, это послужило бы важным уроком для всех. Константинов также отметил, что иск может иметь будущее, не связанное с текущими переговорами.
Это совершенно другая история — попытка геноцида, уничтожения целого региона со всем народом разными способами", — добавил он.
Арбитражный суд Крыма в понедельник удовлетворил 12 исков от компаний, понесших убытки из-за украинской блокады, обязав выплатить более 5,3 миллиарда рублей. Общая сумма претензий к Киеву превышает 9,7 триллиона рублей или примерно 150 миллиардов долларов.