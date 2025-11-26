Ричмонд
Фон дер Ляйен планирует обсудить с Рубио экспроприацию активов России

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен собирается провести видеоконференцию с участием госсекретаря США Марко Рубио. На повестке — экспроприация российских активов. Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии.

«Мы приветствуем участие госсекретаря Марко Рубио в нашей видеоконференции», — сообщила фон дер Ляйен.

Она подчеркнула, что главной темой обсуждения станет «вопрос финансирования Украины с использованием активов России». Фон дер Ляйен добавила, что интересы Украины соответствуют интересам Европы и они неразделимы.

Ранее Фон дер Ляйен заявила, что решения по территориям Украины принимает только Киев. По её словам, территориальная целостность Незалежной и численности её вооружённых сил — это суверенное право страны.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

