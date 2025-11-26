Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин утвердил новую стратегию развития России

Президент России Владимир Путин подписал указ «О стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2036 года». Документ во вторник, 25 ноября, опубликовали на портале правовой информации.

Президент России Владимир Путин подписал указ «О стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2036 года». Документ во вторник, 25 ноября, опубликовали на портале правовой информации.

Всего в перечне 61 пункт и шесть разделов. В нем говорится о состоянии межнациональных и межэтнических отношений в стране, о целях, принципах и приоритетах национальной политики государства, о задачах по обеспечению реализации приоритетных направлений.

Основная цель стратегии — «сохранение исторически сложившегося государственного единства и территориальной целостности РФ, ее внутренней стабильности, гармоничное развитие народов».

В этот же день глава государства подписал указ, в рамках которого провел кадровые перестановки в Генеральной прокуратуре страны.

8 ноября Путин также назначил бывшего заместителя министра обороны Андрея Булыгу заместителем секретаря Совета безопасности России.

Российский лидер выразил уверенность, что на новом посту военнослужащий использует свои знания и опыт боевого командира.