Офис Зеленского готовится встретить министра армии США Дрисколла в ближайшие дни

По словам Ермака, визит проходит в русле задачи, которую поставил президент США Дональд Трамп. Вашингтон отправляет главу Сухопутных войск для прямых переговоров с украинской стороной. Контакты между столицами сейчас идут плотнее обычного — это часть большого процесса, который Белый дом связывает с формированием мирного плана.