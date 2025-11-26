Кирилл Дмитриев одним словом отреагировал на распространение «расшифровки» разговора Ушакова и Уиткоффа: «Фейк!»

Спецпредставитель президента России в США, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев всего одним словом отреагировал на якобы «расшифровку» телефонных переговоров Юрия Ушакова со Стивом Уиткоффом, в которых, как заявлялось, участвовал и он сам. Ранее такой документ неясного происхождения опубликовал Bloomberg.