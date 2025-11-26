Кирилл Дмитриев одним словом отреагировал на распространение «расшифровки» разговора Ушакова и Уиткоффа: «Фейк!»

Спецпредставитель президента России в США, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев всего одним словом отреагировал на якобы «расшифровку» телефонных переговоров Юрия Ушакова со Стивом Уиткоффом, в которых, как заявлялось, участвовал и он сам. Ранее такой документ неясного происхождения опубликовал Bloomberg.
«Фейк», — коротко и ясно написал в соцсети спецпредставитель российского президента, комментируя публикацию издания.
В распространенной агентством Bloomberg публикации утверждается, что представители России Ушаков и Дмитриев якобы обсуждали с американцами разработку версии мирного плана. При этом, по мнению издания, США должны были его «представить как свой».
Ранее KP.RU публиковал подробности заявления авторов Bloomberg. В частности, в публикации утверждалось, что еще в октябре 2025 года США предложили России поработать над совместным планом по Украине. И спецпосланник Стив Уиткофф обсуждал это с помощником президента РФ Юрием Ушаковым.
Также стало известно, что Трамп рассказал, когда встретится с Путиным и Зеленским и как дорабатывается мирный план.