Утверждена новая Стратегия государственной национальной политики РФ: вот основные пункты

Президент РФ Владимир Путин утвердил новую Стратегию национальной политики страны. Документ принят президентским указом, его действие продлится до 2036 года.
Документ опубликован на портале официального опубликования правовых документов.
«Реализация государственной национальной политики осуществляется с использованием возможностей и механизмов международного сотрудничества, в том числе путем решения следующих задач…» — следует из текста документа.
Текст стратегии состоит из шести основных разделов, всего в них 61 пункт. Вот некоторые из них.
Стратегия призвана сохранить государственное единство и целостность страны. Она должна укрепить стабильность и единство российской нации. Ее цель — гармоничное развитие российской нации.
Ожидается рост гражданского самосознания и солидарности: их основой станет общая история и ценности. Это снизит число конфликтов на национальной почве. Также должны уменьшиться религиозные противоречия в обществе.
Планируется, что 95% граждан РФ к 2036 году будут считать себя россиянами. Это чувство должно стать для них первостепенным.
75% жителей России хорошо оценивают межнациональный климат. Таковы результаты последних исследований.
Власти уделят особое внимание новым территориям. В Донбассе будут нейтрализованы последствия враждебной пропаганды. Планируется укрепить позиции русского языка в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Также требуется искоренить проявления национализма.
Недружественные страны стремятся расколоть российское общество, они пытаются дестабилизировать межнациональную ситуацию в РФ. Эти угрозы становятся все более значимыми. Мировая нестабильность продолжает усиливаться.
Стратегия впервые вводит термин «государство-цивилизация». Ранее это понятие отсутствовало в документе, но его уже использовали в Основах госполитики. Этот документ президент утвердил в 2024 году.
Ранее Владимир Путин утвердил Стратегию развития ВМФ РФ до 2050 года.