Трамп заявил о прогрессе на переговорах по урегулированию на Украине

ВАШИНГТОН, 26 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что на переговорах по урегулированию украинского конфликта достигнут прогресс.

Источник: Reuters

«У нас идут хорошие переговоры, — заявил он журналистам. — Мы начали с России. У нас идут переговоры с Россией». «Мы поймем через какое-то время», — отметил американский лидер, говоря о том, каким может быть итог консультаций. «Но мы добиваемся прогресса», — заверил он. Трамп отвечал на вопросы журналистов на борту своего самолета во время следования в штат Флорида. Там он, как ожидается, проведет выходные по случаю Дня благодарения.

