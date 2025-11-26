Путин утвердил стратегию государственной национальной политики до 2036 года

Президент России Владимир Путин подписал указ «О стратегии государственной национальной политики», который включает координацию различных уровней органов власти и обеспечение их взаимодействия с институтами гражданского общества.
Документ действует до 2036 года. Мероприятия по его реализации должно утвердить правительство РФ.
Современное состояние межнациональных отношений в России характеризуется в указе как стабильное. Осуществление государственной национальной политики с 2012 года признано эффективным. Отмечается, она обеспечила политическую и социальную устойчивость, ещё больше сплотив многонациональный народ.
Также обращается внимание на возрастающую важность вопросов, касающихся национальной политики. Актуальность объясняется стремлением недружественных стран расколоть общество. Кроме того, всё более острыми становятся проблемы, связанные с нарастающей в мире русофобией.
Напомним, 5 ноября Владимир Путин поддержал идею объявить 2026 год Годом единства народов России. С соответствующей инициативой выступил атаман Всероссийского казачьего общества (ВКО) Виталий Кузнецов.