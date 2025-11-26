Трамп заявил о необходимости для Украины пойти на сделку

Мирный план США был представлен Киеву 20 ноября. Среди первичных условий — отказ Украины от вступления в НАТО, признание Крыма, Донецка и Луганска российскими. Зеленский поблагодарил президента США Дональда Трампа за содействие мирному урегулированию конфликта, однако первоначальный документ был сокращен на треть: с 28 до 19 пунктов.