Трамп заявил о необходимости для Украины пойти на сделку

Он подчеркнул, что Россия превосходит Киев по численности армии, а конфликт между странами может продолжаться годами.
Американский лидер также заявил об отсутствии дедлайна для заключения сделки по урегулированию конфликта. При этом он отметил, что многие пункты мирного плана уже согласованы.
Мирный план США был представлен Киеву 20 ноября. Среди первичных условий — отказ Украины от вступления в НАТО, признание Крыма, Донецка и Луганска российскими. Зеленский поблагодарил президента США Дональда Трампа за содействие мирному урегулированию конфликта, однако первоначальный документ был сокращен на треть: с 28 до 19 пунктов.
