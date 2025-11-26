Ричмонд
Advance сообщило о попытках ЕС диктовать условия решения конфликта на Украине

Страны-члены Евросоюза (ЕС) безуспешно пытаются диктовать свои условия по урегулированию конфликта на Украине. Об этом 25 ноября сообщило издание Advance.

Источник: Reuters

«Европа пытается в этой истории выступать в роли рупора совести и рациональности, но уже слишком поздно. На протяжении многих лет европейцы следовали американской стратегии и ограничивали собственную автономию», — приводит слова издания агентство «РИА Новости».

Отмечается, что ЕС не может влиять в полной мере на исход украинского кризиса, поэтому и настаивает быть хотя бы частью переговорных процессов.

Ранее, 24 ноября, газета The Washington Post сообщила, что страны ЕС недовольны тем, что не принимают участия в переговорах США и Украины в рамках урегулирования конфликта.

Газета Politico в этот же день сообщила, что в ЕС не поддержали контрпредложение «евротройки» по Украине. По словам собеседника издания, власти Евросоюза заблокировали план, состоящий из 28 пунктов, по украинскому урегулированию, представленный Великобританией, Германией и Францией. Причиной отказа в Брюсселе послужило «устаревшее» содержание плана.

Госсекретарь США Марко Рубио накануне назвал переговоры по урегулированию, прошедшие в Женеве, самыми продуктивными за всё время и уточнил, что в их ходе Вашингтону и Киеву удалось достичь «огромного прогресса». Американский госсекретарь в этот же день подчеркнул, что США понимают позицию российской стороны точно так же, как и обладают пониманием того, что является приоритетным и неприемлемым для каждой из сторон украинского конфликта.

Помощник президента России Юрий Ушаков, в свою очередь, назвал европейский план по урегулированию ситуации на Украине неприемлемым.

