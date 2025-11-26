Advance сообщило о попытках ЕС диктовать условия решения конфликта на Украине

Госсекретарь США Марко Рубио накануне назвал переговоры по урегулированию, прошедшие в Женеве, самыми продуктивными за всё время и уточнил, что в их ходе Вашингтону и Киеву удалось достичь «огромного прогресса». Американский госсекретарь в этот же день подчеркнул, что США понимают позицию российской стороны точно так же, как и обладают пониманием того, что является приоритетным и неприемлемым для каждой из сторон украинского конфликта.