Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровском крае гектар с объектами МО РФ незаконно отдали частному лицу

Землю вернули в собственность муниципалитета после вмешательства прокуратуры.

Источник: Reuters

В Хабаровском крае в муниципальную собственность вернулся земельный участок площадью почти 10 тысяч квадратных метров. Он находился в незаконном владении местного жителя, сообщпет пресс-служба прокуратуры региона.

По данным ведомства, на участке рядом с мысом Джаорэ находятся объекты Минобороны. Несмотря на это, в 2024 году администрация Николаевского района передала землю частному лицу в безвозмездное пользование.

Прокурор подал иск в суд и потребовал признать договор недействительным. Суд встал на сторону надзорного органа, и земля вернулась в собственность муниципалитета. К настоящему моменту нарушение устранено.