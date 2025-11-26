В Хабаровском крае гектар с объектами МО РФ незаконно отдали частному лицу

В Хабаровском крае в муниципальную собственность вернулся земельный участок площадью почти 10 тысяч квадратных метров. Он находился в незаконном владении местного жителя, сообщпет пресс-служба прокуратуры региона.
По данным ведомства, на участке рядом с мысом Джаорэ находятся объекты Минобороны. Несмотря на это, в 2024 году администрация Николаевского района передала землю частному лицу в безвозмездное пользование.
Прокурор подал иск в суд и потребовал признать договор недействительным. Суд встал на сторону надзорного органа, и земля вернулась в собственность муниципалитета. К настоящему моменту нарушение устранено.