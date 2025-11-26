CNN: риторика США призвана стимулировать Россию и Украину к урегулированию

Власти США намеренно использует оптимистичную риторику на переговорах по Украине, чтобы стимулировать Россию и киевский режим взять на себя обязательства по обсуждению процесса урегулирования, сообщил телеканал CNN со ссылкой на свои источники.
Собеседники уточнили, что стратегия американской стороны направлена на «возрождение атмосферы доверия». Это, в свою очередь, должно повысить ставки и затруднить возможность сторон прекратить диалог.
Также отмечает, что Вашингтон намерен воспользоваться нынешней динамикой, чтобы уговорить РФ и Украину согласовать сделку по прекращению огня. Вместе с тем источники признают, что для достижения соответствующих договоренностей «необходимо ещё много усилий».
Напомним, ранее немецкая газета Bild написала, что американский президент Дональд Трамп хочет добиться положительного ответа Киева на мирный его план к 27 ноября, поскольку на эту дату в 2025 году выпадает День благодарения, отмечаемый в США. Журналисты уточняют, что глава Белого дома считает символичным завершить боевые действия к одному из главных национальных праздников Соединённых Штатов.