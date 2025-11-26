CNN: риторика США призвана стимулировать Россию и Украину к урегулированию

Напомним, ранее немецкая газета Bild написала, что американский президент Дональд Трамп хочет добиться положительного ответа Киева на мирный его план к 27 ноября, поскольку на эту дату в 2025 году выпадает День благодарения, отмечаемый в США. Журналисты уточняют, что глава Белого дома считает символичным завершить боевые действия к одному из главных национальных праздников Соединённых Штатов.