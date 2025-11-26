Студенты вузов могут пройти оплачиваемую стажировку в правительстве Приморья

«Правительство Приморского края проводит конкурс “Включайся в государственное управление”. Мы ждем ребят до 35 лет, студентов вузов третьего курса и старше, учащихся магистратуры. Выберем 20 человек, которые предложат лучшие идеи. Эту работу проводит агентство по делам молодежи Приморского края. Обязательно участвуйте! Все, кто будет работать у нас, получат наставника и ежемесячную стипендию величиной в минимальный размер оплаты труда на время реализации проекта», — подчеркнула Вера Щербина.