Студенты вузов могут пройти оплачиваемую стажировку в правительстве Приморья

Конкурс «Включайся в государственное управление» проводится в крае по поручению первого вице-губернатора — председателя правительства Приморья Веры Щербина.
По словам первого вице-губернатора, конкурс «Включайся в государственное управление» — отличная возможность для молодежи получить профессиональный опыт и начать карьеру в органах власти.
«Правительство Приморского края проводит конкурс “Включайся в государственное управление”. Мы ждем ребят до 35 лет, студентов вузов третьего курса и старше, учащихся магистратуры. Выберем 20 человек, которые предложат лучшие идеи. Эту работу проводит агентство по делам молодежи Приморского края. Обязательно участвуйте! Все, кто будет работать у нас, получат наставника и ежемесячную стипендию величиной в минимальный размер оплаты труда на время реализации проекта», — подчеркнула Вера Щербина.
Заявки на конкурс принимаются по 8 декабря, отмечает пресс-служба краевого кабмина. Условия участия уже опубликованы на странице агентства по делам молодежи Приморского края. Чтобы пройти оплачиваемую стажировку, кандидатам необходимо отправить заявку и весь пакет документов, включая идею проекта по реализации одной из тем, предложенных органами власти.