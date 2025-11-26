Путин назначил Олега Логунова начальником Главного управления кадров Генпрокуратуры

Свою карьеру Олег Логунов начинал в Приморье. С 1983—1998 работал в органах прокуратуры Приморского края, в том числе, возглавлял прокуратуру Советского района Владивостока. С 1998—2000 был заместителем прокурора Псковской области. 2000−2005 года — начальник управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в СЗФО. С 2005 по 2006 замещал различные должности в ФСКН России в Москве. 2006−2009 — работал в Следственном комитете при МВД России, г. Москва. 2009−2012 — начальник правового управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации.