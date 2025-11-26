Путин назначил Олега Логунова начальником Главного управления кадров Генпрокуратуры

Бывший прокурор Советского района Владивостока Олег Логунов стал начальником Главного управления кадров Генпрокуратуры РФ, сообщается в Указе, который 25 ноября подписал президент Владимир Путин. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
«Назначить Логунова Олега Владимировича начальником Главного управления кадров Генеральной прокуратуры Российской Федерации», — говорится в Указе.
Отметим, что с декабря 2012 Логунов был заместителем полпреда президента в СЗФО.
Свою карьеру Олег Логунов начинал в Приморье. С 1983—1998 работал в органах прокуратуры Приморского края, в том числе, возглавлял прокуратуру Советского района Владивостока. С 1998—2000 был заместителем прокурора Псковской области. 2000−2005 года — начальник управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в СЗФО. С 2005 по 2006 замещал различные должности в ФСКН России в Москве. 2006−2009 — работал в Следственном комитете при МВД России, г. Москва. 2009−2012 — начальник правового управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, орденом Почета, почетным званием «Заслуженный юрист Российской Федерации», медалью «В память 300-летия Санкт-Петербурга», Почетной грамотой Президента Российской Федерации, благодарностью Президента Российской Федерации.