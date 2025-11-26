Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дмитриев опроверг сообщения об утечке разговоров с Уиткоффом

Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев высказался о сообщениях об утечке разговоров со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и помощником лидера России Юрием Ушаковым.

Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев высказался о сообщениях об утечке разговоров со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и помощником лидера России Юрием Ушаковым.

Чиновник ответил на пост агентства Bloomberg, которое изначально опубликовало новость о переговорах.

— Фейк, — написал Дмитриев в социальной сети X.

Позже он добавил, что «чем ближе к миру, тем отчаяннее действуют поджигатели войны».

До этого агентство писало, что получило запись. Однако аудиофайл выложен не был, приводилась лишь пятиминутная «стенограмма», в ходе которой политики обсуждали 20 аспектов конфликта на Украине.

Ранее американский лидер Дональд Трамп поручил Стивену Уиткоффу отправиться в Москву. Пока он будет там, министр армии США Дэниел Дрисколл встретится с представителями Украины.

Ушаков также утверждал, что Москва ознакомилась с одним из вариантов плана Вашингтона, но конкретных переговоров по этому поводу пока не было.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность встретиться с Трампом и подписать мирный план США по урегулированию конфликта. Встреча назначена на День благодарения, 27 ноября.

Узнать больше по теме
Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.
Читать дальше