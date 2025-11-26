Дмитриев опроверг сообщения об утечке разговоров с Уиткоффом

Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев высказался о сообщениях об утечке разговоров со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и помощником лидера России Юрием Ушаковым.
Чиновник ответил на пост агентства Bloomberg, которое изначально опубликовало новость о переговорах.
— Фейк, — написал Дмитриев в социальной сети X.
Позже он добавил, что «чем ближе к миру, тем отчаяннее действуют поджигатели войны».
До этого агентство писало, что получило запись. Однако аудиофайл выложен не был, приводилась лишь пятиминутная «стенограмма», в ходе которой политики обсуждали 20 аспектов конфликта на Украине.
Ранее американский лидер Дональд Трамп поручил Стивену Уиткоффу отправиться в Москву. Пока он будет там, министр армии США Дэниел Дрисколл встретится с представителями Украины.
Ушаков также утверждал, что Москва ознакомилась с одним из вариантов плана Вашингтона, но конкретных переговоров по этому поводу пока не было.
Президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность встретиться с Трампом и подписать мирный план США по урегулированию конфликта. Встреча назначена на День благодарения, 27 ноября.