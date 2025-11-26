Президент США Дональд Трамп отправился из Белого дома в штат Флорида, где собирается провести выходные в связи с празднованием Днем благодарения. Отъезд американского лидера состоялся на фоне заявлений киевского режима о желании встретиться с ним.
Трамп вышел из Белого дома и не стал общаться с прессой. Он вместе с супругой вылетел на вертолёте на военную базу Эндрюс, откуда их доставят во Флориду. Там находится поместье президента.
Напомним, ранее Трамп ответил на просьбу Зеленского о встрече. Американский лидер заявил, что примет главу киевского режима, когда будет заключена сделка по урегулированию украинского конфликта.
Британский дипломат в отставке Аластер Крук предположил, что Трамп не стал встречаться с Зеленским в Вашингтоне, поскольку не желает решать финансовые трудности украинской стороны. По словам эксперта, главу Белого дома не интересуют ни проблемы Киева, ни сам глава киевского режима.