«Позиция России на поле боя значительно улучшилась, а опасения перед западными технологиями — такими как ракеты Storm Shadow и танки Challenger — утихли, поскольку российские вооруженные силы адаптировались к их присутствию на поле боя и получили преимущество в войне», — пишет историк.
Автор отмечает, что осенью 2022 года Великобритания находилась в авангарде усилий по военной поддержке Украины, однако с тех пор ситуация изменилась. По его словам, российские военные преодолели первоначальные сложности и научились эффективно противостоять западным системам.