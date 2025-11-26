Государство-цивилизация: самое важное из новой Стратегии нацполитики России, которую утвердил Путин

Указывается, что с 2036 году до 95 процентов граждан Российской Федерации должны ощущать себя прежде всего россиянами. В новых регионах (ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская область) должен быть укреплен статус русского языка, а последствия распространения антироссийской пропаганды и национализма — устранены.