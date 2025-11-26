Государство-цивилизация: самое важное из новой Стратегии нацполитики России, которую утвердил Путин

Президент Российской Федерации Владимир Путин утвердил Стратегию государственной национальной политики РФ на период до 2036 года. Новый документ начнет действовать с 1 января 2026 года.
В Стратегии 61 пункт, все они собраны в 6 разделов. Так, особо подчеркивается, что реализация Стратегии должна способствовать сохранению исторически сложившегося государственного единства и территориальной целостности РФ. Кроме того, целями заявлены внутренняя стабильность в стране, гармоничное развитие и процветание народов, укрепление единства российской нации.
Указывается, что с 2036 году до 95 процентов граждан Российской Федерации должны ощущать себя прежде всего россиянами. В новых регионах (ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская область) должен быть укреплен статус русского языка, а последствия распространения антироссийской пропаганды и национализма — устранены.
Примечательно, что в Стратегии содержится понятие «государство-цивилизация», которого в прошлых версиях Стратегии не было. Вместе с тем российский лидер поручил органам власти всех уровней, включая местное самоуправление, в своей работе впредь руководствоваться положениями Стратегии.
Напомним, действие предыдущей Стратегии заканчивается в этом году, документ действовал 13 лет. За этот период документ претерпевал изменения. Это произошло в 2018 и 2024 годах.
8 мая прошлого года на сайте Кремля появился указ президента «О национальных целях развития до 2030 и 2036 года». В документе под сотню разных пунктов, которые касаются вопросов рождаемости, повышения продолжительности жизни россиян, роста доходов и снижения бедности, улучшения качества жизни, обеспечения граждан жильем и развития социальной инфраструктуры.
А в конце 2024 года правительство России утвердило Стратегию пространственного развития Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2036 года. Одна из главных задач Стратегии — поиск оптимальных форм территориальной организации экономики, развитие опорных населённых пунктов, образующих инфраструктурный и экономический каркас страны.