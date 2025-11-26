Трамп назвал число пунктов в мирном плане США по Украине после изменений

После внесения изменений в мирный план США по урегулированию на Украине число пунктов в нём должно сократиться с 28 до 22, сообщил журналистам американский лидер Дональд Трамп.
У главы Белого дома поинтересовались, на какие уступки, по его мнению, следует пойти России в рамках переговоров.
«Они берут каждый из 28 пунктов и сокращают до 22 пунктов», — сказал Трамп.
Президент подчеркнул, что первоначальное предложение США представляет собой не план, а «концепцию». Глава государства утверждает, что многие пункты мирного соглашения якобы уже согласованы.
Кроме того, Трамп рассказал, что в контексте урегулирования поднимаются вопросы границ.
«Процесс сложный. Он так быстро не делается», — добавил американский лидер.
Напомним, 25 ноября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что у России пока нет в распоряжении документа, который США готовят в рамках урегулирования украинского конфликта. При этом он подчеркнул, что российская сторона открыта к диалогу и готова обсуждать конкретные предложения, если их представят на официальном уровне.