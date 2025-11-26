Ричмонд
Трамп назвал число пунктов в мирном плане США по Украине после изменений

Глава Белого дома назвал «концепцией» первоначальное предложение США по урегулированию на Украине.

Источник: Аргументы и факты

После внесения изменений в мирный план США по урегулированию на Украине число пунктов в нём должно сократиться с 28 до 22, сообщил журналистам американский лидер Дональд Трамп.

У главы Белого дома поинтересовались, на какие уступки, по его мнению, следует пойти России в рамках переговоров.

«Они берут каждый из 28 пунктов и сокращают до 22 пунктов», — сказал Трамп.

Президент подчеркнул, что первоначальное предложение США представляет собой не план, а «концепцию». Глава государства утверждает, что многие пункты мирного соглашения якобы уже согласованы.

Кроме того, Трамп рассказал, что в контексте урегулирования поднимаются вопросы границ.

«Процесс сложный. Он так быстро не делается», — добавил американский лидер.

Напомним, 25 ноября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что у России пока нет в распоряжении документа, который США готовят в рамках урегулирования украинского конфликта. При этом он подчеркнул, что российская сторона открыта к диалогу и готова обсуждать конкретные предложения, если их представят на официальном уровне.

Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
