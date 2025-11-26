Ричмонд
+17°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тайвань выделит дополнительно $40 млрд на закупку оружия у США

Администрация Тайваня формирует дополнительный военный бюджет в $40 млрд для закупки вооружений у США. Об этом в статье в газете The Washington Post объявил глава администрации острова Лай Циндэ.

Источник: AP 2024

«(Финансовый.— “Ъ”) пакет не только профинансирует новые значительные закупки вооружений у США, но и значительно усилит асимметричные возможности Тайваня», — пишет Лай Циндэ. С его слов, перед островом стоит задача по созданию системы ПВО с многоуровневой защитой T-Dome, и эти работы планируется ускорить. Ранее он сообщал о планах доведения оборонного бюджета в 2026 году до 3% от ВВП, а к 2030 году — до 5% от ВВП.

На прошлой неделе Соединенные Штаты подтвердили продажу Тайваню ЗРК NASAMS стоимостью почти $700 млн. Ранее стороны договорились о поставках истребителей и авиазапчастей за $330 млн. А в октябре тайваньские власти объявляли о планах закупки четырех усовершенствованных зенитно-ракетных комплекса (ЗРК) Patriot PAC-3 MSE. По данным военных специалистов Китая, объем американских военных поставок на Тайвань за последние годы превысил $70 млрд.

Узнать больше по теме
Тайвань: остров, вокруг которого кипят политические страсти
Остров Тайвань известен своей развитой экономикой, мощной индустрией высоких технологий и живописной природой, которая сочетает в себе современные мегаполисы и горные массивы. Конфликт вокруг его статуса остается одним из главных источников противостояния в Восточной Азии: собрали главное об этом необычном регионе.
Читать дальше