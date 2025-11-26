СК проверяет новосибирских юристов из «Воин вправе», которые наживаются на бойцах СВO

Вечером 25 ноября новосибирский СК объявил о проверке деятельности юридической компании, которая оказывает услуги ветеранам СВO. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Сегодня в средствах массовой информации опубликовано сообщение о совершении незаконных действий сотрудниками компании в городе Новосибирске, оказывающими юридические услуги. Организована доследственная проверка», —сообщили в СК.
Несколькими часами ранее Сиб.фм рассказал о том, что депутат Засобрания от СР Константин Терещенко обратился к Бастрыкину с просьбой проверить «Воин вправе». Подробности в публикации.
«В открытых источниках и СМИ опубликована информация о том, что эта компания злоупотребляет доверием и манипулирует связями и должностными званиями. При этом качество услуг этой фирмы вызывает серьезные вопросы», — сказал Терещенко.
25 ноября Сиб.фм обратился за комментарием в юридическую компанию. На момент публикации материала ответа не поступило.
Ранее в Новосибирске адвокат получил два года условного срока за мошенничество.