НАБУ раскрыло детали скандального побега «кошелька Зеленского» из Украины

По словам Кривоноса, выступившего на заседании временной следственной комиссии Рады, ведомством был обнаружен пограничный талон, по которому пропускали Миндича, с отметкой «к». В настоящее время НАБУ документирует, кто именно из пограничников поставил эту отметку, обеспечившую, по версии следствия, беспрепятственный и быстрый выезд бизнесмена за границу.
Ранее сообщалось, что Миндич, которого на Украине называют «кошельком» Владимира Зеленского, объявлен в розыск по трём статьям. В деле фигурируют обвинения в «легализации имущества, полученного преступным путём», «создании преступного сообщества» и «вмешательстве в деятельность госдеятелей».
