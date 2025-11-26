Ричмонд
Губернатор рассказал омичам о будущем бизнеса в регионе

Омская область ожидает федеральный документ, который позволит приступить к подготовке нового регионального закона об упрощённой системе налогообложения.

Источник: Сергей Мельников

Губернатор Виталий Хоценко провёл открытую встречу с омскими предпринимателями, где обсудил ключевые изменения в налогообложении и новые меры поддержки бизнеса.

Одной из главных тем встречи стала предстоящая налоговая реформа. В регионе ждут федеральный документ, который позволит начать подготовку нового регионального закона об упрощённой системе налогообложения.

По инициативе регионального минэкономразвития уже сформированы предложения по расширению перечня льготных видов деятельности, а также специальные условия для социальных предприятий и креативных индустрий.

Отдельное внимание было уделено подготовке к 2026 году, когда Омск получит статус Культурной столицы России. Хоценко анонсировал обширную программу, включающую более 150 крупных мероприятий, что даст дополнительный импульс развитию гостиничной инфраструктуры и туристического бизнеса.

В 2026 году продолжится поддержка предпринимательства: начнёт работу центр поддержки малых инвестиционных проектов, будет создан технопарк «Омск Диджитал». Кроме того, регион получит 700 млн рублей на развитие индустриального парка «Т7».

Отметим, что в Омской области работает 66,5 тысячи предприятий МСП, а количество самозанятых продолжает расти.

Ранее мы сообщали, что число предпринимателей и работников сферы МСП в Омской области увеличилось за три года почти на 14%. За последние пять лет на треть.