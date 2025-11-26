Ричмонд
+17°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

RS: Рубио не стал встречаться в Женеве с Каллас из-за её некомпетентности

Журнал RS написал, что некомпетентность Каллас связана с её позицией по России и Украине.

Источник: Аргументы и факты

Госсекретарь США Марко Рубио на переговорах по Украине в Женеве не захотел встречаться с главой европейской дипломатии Каей Каллас по причине её некомпетентности, написал журнал Responsible Statecraft (RS).

«Это вопиющее дипломатическое пренебрежение, подчеркивающее её глубокую некомпетентность как воплощения максималистской позиции, заключающейся, по её собственным словам, исключительно в “ослаблении России и поддержке Украины”», — сказано в публикации.

Автор статьи выразил мнение, что неспособность Каллас договориться о завершении конфликта указывает на то, что она — не дипломат, а препятствие к мирному решению.

Напомним, ранее газета Politico сообщила, что Рубио отказывается от встреч с главой европейской дипломатии по украинскому урегулированию из-за её напряжённых отношений с Вашингтоном. В публикации уточняется, что у Белого дома вызывает недоверие политическая позиция Каллас.

24 ноября бывший глава евродипломатии Жозеп Боррель написал, что Соединённые Штаты больше нельзя рассматривать в качестве союзника ЕС. Он объяснил это появлением плана по Украине, который был выдвинут президентом США Дональдом Трампом.

Узнать больше по теме
Марко Рубио: биография, политическая карьера и интересные факты о госсекретаре США
В январе 2025 года новым, 72-м государственным секретарем США стал сын кубинских мигрантов Марко Рубио. Он получил кресло госсекретаря после победы республиканца Дональда Трампа, хотя в начале 2000-х называл будущего начальника «самым пошлым человеком, который когда-либо претендовал на пост президента». Собрали главное из биографии политика.
Читать дальше