Госсекретарь США Марко Рубио на переговорах по Украине в Женеве не захотел встречаться с главой европейской дипломатии Каей Каллас по причине её некомпетентности, написал журнал Responsible Statecraft (RS).
«Это вопиющее дипломатическое пренебрежение, подчеркивающее её глубокую некомпетентность как воплощения максималистской позиции, заключающейся, по её собственным словам, исключительно в “ослаблении России и поддержке Украины”», — сказано в публикации.
Автор статьи выразил мнение, что неспособность Каллас договориться о завершении конфликта указывает на то, что она — не дипломат, а препятствие к мирному решению.
Напомним, ранее газета Politico сообщила, что Рубио отказывается от встреч с главой европейской дипломатии по украинскому урегулированию из-за её напряжённых отношений с Вашингтоном. В публикации уточняется, что у Белого дома вызывает недоверие политическая позиция Каллас.
24 ноября бывший глава евродипломатии Жозеп Боррель написал, что Соединённые Штаты больше нельзя рассматривать в качестве союзника ЕС. Он объяснил это появлением плана по Украине, который был выдвинут президентом США Дональдом Трампом.