Новосибирская область вновь получила награду Министерства обороны РФ

21 ноября в Национальном центре управления обороной Российской Федерации состоялась XI научно-практическая конференция на тему «Армия и общество. Межведомственное взаимодействие в интересах укрепления обороны государства». В рамках мероприятия три региона, включая Новосибирскую область, были удостоены ведомственных наград Министерства обороны России.
Конференция собрала представителей Минобороны, федеральной и региональной власти, глав регионов, научных учреждений, образовательных организаций, предприятий оборонной отрасли, а также общественных деятелей и предпринимателей. Руководство Центра подчеркнуло, что, несмотря на внешние вызовы, в стране наблюдается консолидация государственных институтов и общества. Важность межведомственного взаимодействия между федеральными и региональными властями, а также местным самоуправлением продолжает расти. Эти механизмы активно используются для решения государственных задач, включая вопросы, связанные с проведением специальной военной операции.
На конференции замгубернатора Новосибирской области Евгений Прохоренко получил Кубок «За достижение высоких результатов в организации межведомственного взаимодействия при решении задач в области обороны Российской Федерации в 2025 году». Он выразил благодарность Министерству обороны за высокую оценку вклада региона в обеспечение безопасности страны.
Прохоренко отметил, что награда является результатом работы большого коллектива областных министерств и общественных организаций. Он также добавил, что Новосибирская область уже второй год подряд занимает призовые места среди российских регионов в сфере обеспечения безопасности.
Министерство обороны РФ высоко оценило работу новосибирцев по оказанию помощи воинским частям и военнослужащим, проходящим лечение в госпиталях. Особое внимание было уделено содействию в оформлении удостоверений ветеранов боевых действий в 2025 году.
В ходе конференции замгубернатора провел несколько встреч с представителями Национального центра управления обороной и главами сибирских регионов. По итогам мероприятия Прохоренко подчеркнул значимость таких встреч для укрепления взаимодействия государственных органов и Министерства обороны в области безопасности страны.