Новосибирская область вновь получила награду Министерства обороны РФ

Конференция собрала представителей Минобороны, федеральной и региональной власти, глав регионов, научных учреждений, образовательных организаций, предприятий оборонной отрасли, а также общественных деятелей и предпринимателей. Руководство Центра подчеркнуло, что, несмотря на внешние вызовы, в стране наблюдается консолидация государственных институтов и общества. Важность межведомственного взаимодействия между федеральными и региональными властями, а также местным самоуправлением продолжает расти. Эти механизмы активно используются для решения государственных задач, включая вопросы, связанные с проведением специальной военной операции.