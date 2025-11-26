Ричмонд
Стало известно, что Путин утвердил новую стратегию нацполитики до 2036 года

Президент Владимир Путин подписал указ, которым утверждена Стратегия государственной национальной политики России на период до 2036 года.

Президент Владимир Путин подписал указ, которым утверждена Стратегия государственной национальной политики России на период до 2036 года. Документ направлен на координацию работы федеральных, региональных и муниципальных органов власти, а также на их взаимодействие с институтами гражданского общества.

Как отмечается в указе, межнациональная ситуация в стране оценивается как стабильная. Подчёркивается, что реализация прежней стратегии, действующей с 2012 года, обеспечила политическую устойчивость и укрепила единство многонационального народа. Вместе с тем актуальность вопросов межнациональных отношений растёт из-за попыток недружественных государств разобщить российское общество и на фоне усиливающейся русофобии за рубежом.

В документе перечислены основные вызовы. Среди них — размывание традиционных духовных и культурно-исторических ценностей под влиянием глобализации, высокая концентрация этнических общностей на отдельных территориях вследствие миграции, а также риск использования национально-культурных некоммерческих организаций в интересах иностранных государств.

Стратегия предусматривает расширение просветительских мероприятий для профилактики сепаратизма, религиозного и национального радикализма. Особое внимание уделено противодействию неонацизму, русофобии, расизму и ксенофобии. В документе отмечено, что защита новых регионов от киевского режима укрепила единство исторических территорий и вызвала подъём патриотических настроений.

К 2036 году доля граждан, положительно оценивающих отношения между представителями разных национальностей, должна составить не менее 85%, уровень общероссийской идентичности — не менее 95%. О недопущении дискриминации по национальному и языковому признаку должны сообщать не менее 90% россиян.

Основой российской нации названы гражданское единство и общий культурный код, основанный на сохранении и развитии русской культуры и языка. В рамках стратегии предполагается противодействовать избыточному использованию иностранной лексики молодёжью и популяризировать литературный русский язык в профессиональной и бытовой среде.

