Стало известно, что Путин утвердил новую стратегию нацполитики до 2036 года

Как отмечается в указе, межнациональная ситуация в стране оценивается как стабильная. Подчёркивается, что реализация прежней стратегии, действующей с 2012 года, обеспечила политическую устойчивость и укрепила единство многонационального народа. Вместе с тем актуальность вопросов межнациональных отношений растёт из-за попыток недружественных государств разобщить российское общество и на фоне усиливающейся русофобии за рубежом.