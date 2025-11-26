Ричмонд
Трамп отказался видеть Зеленского до заключёния мирной сделки по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что визит киевского лидера Владимира Зеленского в Соединённые Штаты возможен только после заключения соглашения по урегулированию конфликта на Украине. Аудиозапись общения с прессой появилась на YouTube-канале Белого дома.

Источник: Life.ru

Американский лидер подтвердил, что глава киевского режима хочет посетить Вашингтон. Однако Трамп считает важным сначала добиться мирной сделки.

«Он хотел бы приехать, но, думаю, сначала нам следует заключить сделку», — сказал Трамп.

Эти слова он произнес журналистам на борту своего самолета по пути во Флориду, где Трамп будет праздновать День благодарения. Также глава Белого дома отметил, что у них «идут хорошие переговоры».

Ранее Трамп сообщил, что его специальный представитель Стивен Уиткофф приедет в Москву для встречи с российским лидером Владимиром Путиным на следующей неделе. Кроме того, по словам Трампа, в процесс мирного урегулирования участвует его зять Джаред Кушнер. Трамп не исключил, что Кушнер отправится в Россию вместе с Уиткоффом.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

