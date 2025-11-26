Трамп отказался видеть Зеленского до заключёния мирной сделки по Украине

Ранее Трамп сообщил, что его специальный представитель Стивен Уиткофф приедет в Москву для встречи с российским лидером Владимиром Путиным на следующей неделе. Кроме того, по словам Трампа, в процесс мирного урегулирования участвует его зять Джаред Кушнер. Трамп не исключил, что Кушнер отправится в Россию вместе с Уиткоффом.