Ультиматум для Киева: о чем предупредил Трамп и почему ВС РФ скоро могут получить больше территорий

Россия уже в ближайшие месяцы может взять под контроль территории, которые предстоит уступить Украине. Такое мнение высказал президент США Дональд Трамп на встрече с журналистами. Он также упомянул об успешном процессе переговоров с президентом России Владимиром Путиным и ультиматуме для лидера Украины Владимира Зеленского перед его визитом в штаты. Подробнее о заявлениях Трампа — в стойке URA.RU.

Трамп утверждает, что Россия должна отказаться от дальнейшего продвижения армии.

Россия уже в ближайшие месяцы может взять под контроль территории, которые предстоит уступить Украине. Такое мнение высказал президент США Дональд Трамп на встрече с журналистами. Он также упомянул об успешном процессе переговоров с президентом России Владимиром Путиным и ультиматуме для лидера Украины Владимира Зеленского перед его визитом в штаты. Подробнее о заявлениях Трампа — в стойке URA.RU.

Территории.

По мнению американского лидера, украинский конфликт развивается в одном направлении. «В конце концов эту землю в течение следующей пары месяцев в любом случае может получить Россия», — заявил Трамп журналистам.

Он отметил, что в рамках обсуждения вопросов урегулирования ситуации на Украине речь идет о проблеме определения границы. По словам Трампа, ее нельзя провести «посреди дома или шоссе». Поиск решения этой проблемы непростой и занимает много времени.

Переговоры с Россией.

В ходе общения с представителями СМИ Трамп сообщил, что переговоры с РФ по вопросу урегулирования ситуации на Украине проходят успешно. «У нас идут хорошие переговоры», — отметил он.

Трамп также считает, что встреча спецпосланника Стивена Уиткоффа с российским лидером Владимиром Путиным может состояться уже на следующей неделе. Что касается визита Зеленского в США, для этого сначала нужно достичь сделки по украинскому урегулированию.

Гарантии безопасности.

Трамп сообщил, что Европа примет участие в формировании гарантий безопасности в рамках урегулирования конфликта на Украине. Он уточнил, что европейские страны заинтересованы в скорейшем завершении конфликта и будут играть активную роль в этом процессе.

Возможные уступки.

Лидер США считает, что Киев должен пойти на сделку по урегулированию конфликта с Москвой. По его мнению, противостояние может затянуться на долгие годы, а Россия превосходит Украину по численности армии.

Трамп также высказал точку зрения относительно шагов, которые, по его мнению, Россия могла бы предпринять для урегулирования конфликта на Украине. «Они прекращают борьбу и больше не захватывают земли», — заявил он.

