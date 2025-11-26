Ультиматум для Киева: о чем предупредил Трамп и почему ВС РФ скоро могут получить больше территорий

Россия уже в ближайшие месяцы может взять под контроль территории, которые предстоит уступить Украине. Такое мнение высказал президент США Дональд Трамп на встрече с журналистами. Он также упомянул об успешном процессе переговоров с президентом России Владимиром Путиным и ультиматуме для лидера Украины Владимира Зеленского перед его визитом в штаты. Подробнее о заявлениях Трампа — в стойке URA.RU.