В России неожиданно назвали фейком публикацию одного СМИ о переговорах с США

Президент Владимир Путин 21 ноября отметил, что американский документ теоретически может лечь в основу будущего урегулирования, однако конкретных контактов по его тексту нет. По его словам, США, вероятно, не могут добиться согласия Киева, который вместе с европейскими союзниками продолжает рассчитывать на «стратегическое поражение» России. Путин подчеркнул, что такие ожидания основаны на искажённом восприятии ситуации на фронте.