Руководитель Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев опроверг опубликованную агентством Bloomberg стенограмму его предполагаемой беседы с помощником президента Юрием Ушаковым. Соответствующее сообщение он разместил в соцсети X.
Bloomberg утверждало, что ознакомилось с записью разговора от 29 октября, в ходе которого якобы обсуждались возможные форматы взаимодействия с США по их плану украинского урегулирования. Дмитриев коротко прокомментировал публикацию, назвав её «фейком».
Тем временем Вашингтон сообщил о разработке собственного плана по завершению конфликта, но отказался раскрывать его детали. В Москве заявили, что Россия остаётся открытой для переговоров и исходит из ранее обозначенной платформы обсуждений в Анкоридже.
Президент Владимир Путин 21 ноября отметил, что американский документ теоретически может лечь в основу будущего урегулирования, однако конкретных контактов по его тексту нет. По его словам, США, вероятно, не могут добиться согласия Киева, который вместе с европейскими союзниками продолжает рассчитывать на «стратегическое поражение» России. Путин подчеркнул, что такие ожидания основаны на искажённом восприятии ситуации на фронте.
Глава государства также заявил, что отказ Киева от предложений США приведёт к повторению событий, подобных произошедшим в районе Купянска, на других ключевых участках линии соприкосновения. По его словам, это фактически способствует достижению целей СВО военным путём, хотя Россия, как отмечалось ранее, готова к предметному обсуждению мирных инициатив.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков добавил, что пространство для самостоятельных решений Киева сокращается в условиях наступления российских войск. По его словам, продолжение сопротивления становится для Украины «бессмысленным и опасным», а киевский режим должен перейти к переговорам.
Читайте также: Раскрыто, что скрывали архивы СССР по делу кишинёвского маньяка Скрипника.