Бывший президент Молдавии Додон резко заявил о фактическом банкротстве страны

Экс-глава Молдавии и лидер Партии социалистов Игорь Додон охарактеризовал экономическую ситуацию в стране как критическую. В своём заявлении в телеграм-канале он отметил, что республика «фактически на грани банкротства», а экономика находится «в состоянии комы».
По словам политика, общий уровень инфляции за годы правления партии «Действие и солидарность» достиг 66%. Он подчеркнул, что Молдавия остаётся единственным государством региона без какого-либо экономического роста.
Додон заявил, что власти не занимаются поиском решений для улучшения жизни граждан, а вовлечены «в контрабанду оружия и финансовые пирамиды». По его утверждению, международные партнёры, включая МВФ, утратили доверие к руководству республики. Единственной поддержкой, как он выразился, остаётся Брюссель, который «терпит ПДС, но неизвестно, насколько долго».
Молдавия переживает продолжительный экономический кризис. В 2022 году инфляция в стране достигла 30,2% — рекордного уровня. К концу 2023 года ситуация стабилизировалась, а в декабре 2024-го годовая инфляция снизилась до 7%. Однако в 2025 году рост цен на энергоресурсы вновь ухудшил состояние экономики.
