Трамп заявил о ключевой роли ЕС в разработке гарантий безопасности для Украины

Президент США Дональд Трамп сообщил, что страны Евросоюза будут активно участвовать в подготовке будущих гарантий безопасности в рамках возможного мирного урегулирования украинского конфликта. Его заявление прозвучало на пресс-конференции, трансляция которой опубликована на YouTube-канале Белого дома.
По словам американского лидера, европейские чиновники уже выразили готовность работать над проектом. Трамп подчеркнул, что Европа «действительно хочет, чтобы всё это, если возможно, закончилось», и видит необходимость в скорейшем завершении кризиса.
Говоря о сроках, президент США отметил, что для заключения сделки по украинскому вопросу чётких временных рамок нет. Вместе с тем он выразил надежду на достижение договорённостей в обозримой перспективе.
Трамп также обратился к киевскому руководству, заявив, что достижения соглашения следует добиваться как можно скорее. В противном случае, по его словам, конфликт рискует затянуться на долгие годы.
