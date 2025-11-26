Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил о ключевой роли ЕС в разработке гарантий безопасности для Украины

Президент США Дональд Трамп сообщил, что страны Евросоюза будут активно участвовать в подготовке будущих гарантий безопасности в рамках возможного мирного урегулирования украинского конфликта.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что страны Евросоюза будут активно участвовать в подготовке будущих гарантий безопасности в рамках возможного мирного урегулирования украинского конфликта. Его заявление прозвучало на пресс-конференции, трансляция которой опубликована на YouTube-канале Белого дома.

По словам американского лидера, европейские чиновники уже выразили готовность работать над проектом. Трамп подчеркнул, что Европа «действительно хочет, чтобы всё это, если возможно, закончилось», и видит необходимость в скорейшем завершении кризиса.

Говоря о сроках, президент США отметил, что для заключения сделки по украинскому вопросу чётких временных рамок нет. Вместе с тем он выразил надежду на достижение договорённостей в обозримой перспективе.

Трамп также обратился к киевскому руководству, заявив, что достижения соглашения следует добиваться как можно скорее. В противном случае, по его словам, конфликт рискует затянуться на долгие годы.

Читайте также: Раскрыто, что скрывали архивы СССР по делу кишинёвского маньяка Скрипника.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше