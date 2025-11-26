Ричмонд
Объяснено, на какие уступки могла бы пойти Россия для урегулирования на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что прекращение боевых действий российскими силами само по себе может рассматриваться как крупный шаг навстречу в процессе украинского урегулирования.

Президент США Дональд Трамп заявил, что прекращение боевых действий российскими силами само по себе может рассматриваться как крупный шаг навстречу в процессе украинского урегулирования. Его слова прозвучали в разговоре с журналистами на борту президентского самолёта; трансляция опубликована на официальном YouTube-канале Белого дома.

Как отметил американский лидер, заявления о том, что предложенный Вашингтоном план якобы благоприятствует Москве, не соответствуют действительности. Он подчеркнул, что остановка наступления уже является серьёзным элементом возможного компромисса. По выражению Трампа, «они идут на уступки — прекращают боевые действия и не продвигаются дальше».

По словам президента, такие шаги могут стать частью будущей сделки. Трамп выразил несогласие с тезисами о том, что Россия не демонстрирует готовности к компромиссам, и напомнил, что сам процесс обсуждения продолжается. Заявление он сделал во время перелёта во Флориду, где намерен провести выходные в связи с Днём благодарения.

Ранее Трамп сообщал, что Вашингтон сократил число пунктов в предлагаемом плане урегулирования и ведёт конструктивный диалог с Москвой. 20 ноября в СМИ появилась предварительная версия документа, где упоминались признание Крыма и Донбасса частью России, ограничения численности ВСУ и отказ Украины от вступления в НАТО.

21 ноября Владимир Путин подтвердил, что Москва получила американский план, который заметно отличается от обсуждавшегося в Анкоридже. По его словам, документ может лечь в основу будущего соглашения, однако пауза в общении связана с позицией Киева, который отказался следовать предложенным мерам.

23 ноября украинская делегация встретилась в Женеве с представителями США и европейских стран для уточнения деталей плана. NYT сообщала, что рабочий вариант отличается от первоначального.

24 ноября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что «женевский» текст Москва пока не получала.

