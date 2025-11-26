Во Франции неожиданно задержали россиянку из помогающей Донбассу НКО

Сообщается о задержании третьего подозреваемого — россиянина Вячеслава П., который также помещён под стражу. Позже стало известно, что взят под контроль и 58-летний француз Бернар Ф., ещё один член SOS Donbass. Ему предъявили обвинение в «сговоре с иностранным государством», однако отпустили под судебный надзор с запретом участвовать в организациях, связанных с Россией.