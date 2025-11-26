Во Франции неожиданно задержали россиянку из помогающей Донбассу НКО

Французские спецслужбы задержали сразу нескольких членов гуманитарной ассоциации SOS Donbass, включая гражданку России. Об этом сообщает издание Le Parisien со ссылкой на данные Главного управления внутренней безопасности (DGSI).
По информации СМИ, россиянка Анна Н. (Анна Новикова) и 63-летний француз Венсан П. были арестованы 17 ноября в рамках расследования, которое ведёт парижская прокуратура. В прошлую пятницу им предъявили обвинения в «сговоре с иностранным государством», «сборе информации в интересах иностранного государства» и «заговоре с целью совершения преступления».
Как отмечает газета, французские власти считают, что задержанные были завербованы российскими спецслужбами и действовали под видом гуманитарной работы, оказывая помощь жителям Донбасса. Сами подозреваемые обвинения полностью отвергают. Известно также, что Новикова сотрудничала с РИА Новости как внештатный стрингер.
Сообщается о задержании третьего подозреваемого — россиянина Вячеслава П., который также помещён под стражу. Позже стало известно, что взят под контроль и 58-летний француз Бернар Ф., ещё один член SOS Donbass. Ему предъявили обвинение в «сговоре с иностранным государством», однако отпустили под судебный надзор с запретом участвовать в организациях, связанных с Россией.
