NBC: Дрисколл заявил властям в Киеве о неминуемости поражения Украины

По их сведениям, в ходе визита в Киев на прошлой неделе Дрисколл охарактеризовал положение Украины на поле боя как чрезвычайно тяжелое и предупредил, что ее вооруженные силы потерпят неминуемое поражение. Он также сказал, что положение Украины станет лишь ухудшаться с течением времени, и потому Киеву выгоднее начать переговоры о мирном урегулировании сейчас, чем оказавшись в худшей ситуации в будущем.