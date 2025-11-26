По сведениям зарубежных СМИ, визит главы армии США в Киев обернулся жестким сигналом: украинским властям указали на провал на фронте и необходимость принять предложенный Вашингтоном план урегулирования.
В Киеве на прошлой неделе министр армии Соединенных Штатов Дэниел Дрисколл провёл серию встреч с представителями украинского руководства. Как выяснилось, американский чиновник дал мрачную оценку обстановке на линии боевых действий. По данным телеканала, он прямо заявил, что украинские части оказались в критическом положении и в итоге потерпят неизбежное поражение от российских сил. Посыл делегации сводился к одному — Киеву следует согласиться на предложенную сделку, передает NBC.
Американская группа во главе с Дрисколлом обсуждала эту тему и на переговорах с Владимиром Зеленским. Украинские СМИ отмечали: ключевым вопросом стало давление на власти Киева в пользу принятия мирного плана США. На этой неделе глава офиса президента Андрей Ермак сообщил о новом разговоре с американским министром и ожидании его очередного визита. Параллельно президент Дональд Трамп в своей публикации заявил, что Дрисколл продолжит контакты с украинской стороной, пока спецпосланник Стив Уиткофф находится в Москве.
Ранее Соединенные Штаты объявили о разработке собственной мирной инициативы. По материалам зарубежной прессы, в проект включены передача Донбасса под контроль России, признание Крыма и Донбасса российскими территориями, заморозка большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение украинской армии вдвое, а также запрет на размещение иностранных войск и вооружений дальнего действия на Украине. Владимир Путин подтвердил, что текст плана находится у российской стороны, однако его детальный разбор пока не проводился. Президент допустил, что предложенный документ может стать базой для будущего урегулирования.
На фоне этих заявлений в Женеве состоялись переговоры представителей Евросоюза, США и Украины. Там обсуждались поправки европейской и украинской сторон к американскому проекту. По публикациям Reuters и британской прессы, в предложениях ЕС фигурировали разные варианты по численности украинских вооруженных сил — от установления планки на уровне восьмисот тысяч человек до полного отказа от ограничений.
Ситуация вокруг Запорожской атомной станции стала отдельным пунктом обсуждений. По сведениям Reuters, рассматривалась идея перезапуска объекта под контролем международной организации и равным распределением электроэнергии между сторонами. В другом варианте, опубликованном британским изданием, станция полностью переходит под контроль Киева. В ряде предложений также упоминался запрет на размещение сил НАТО на украинской территории, хотя в отдельных версиях решение об их присутствии оставлялось за Киевом.
При этом оба источника сходятся в одном: европейский проект предполагает завершение конфликта по текущей линии фронта. Такой подход идет вразрез с ключевым пунктом американского плана о выводе украинских войск из Донбасса.
Читайте также: Раскрыто, что скрывали архивы СССР по делу кишинёвского маньяка Скрипника.