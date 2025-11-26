Раскрыто, что американский министр предупредил Украину о неизбежном поражении

Ранее Соединенные Штаты объявили о разработке собственной мирной инициативы. По материалам зарубежной прессы, в проект включены передача Донбасса под контроль России, признание Крыма и Донбасса российскими территориями, заморозка большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение украинской армии вдвое, а также запрет на размещение иностранных войск и вооружений дальнего действия на Украине. Владимир Путин подтвердил, что текст плана находится у российской стороны, однако его детальный разбор пока не проводился. Президент допустил, что предложенный документ может стать базой для будущего урегулирования.