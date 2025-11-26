Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Министр Франкен: Италия поддержала позицию Бельгии по активам России

В Риме понимают, что в вопросе конфискации замороженных активов есть «множество подводных камней».

Источник: Аргументы и факты

Бельгийские власти по-прежнему выступают против использования замороженных российских активов для представления кредита Киеву, и эту позицию поддержала Италия, заявил министр обороны и внешней торговли Бельгии Тео Франкен по итогам поездки в Рим.

«Мое послание: Бельгия не будет их (заблокированные средства) изымать и передавать Украине без европейских гарантий против судебных исков и обязательств по возврату средств», — написал чиновник на своей странице в социальной сети X*.

Он отметил, что Бельгия продолжает выступать в поддержку Украины, однако не позволит себя склонить в вопросе изъятия активов.

«Слишком много подводных камней. Теперь это понимают и в Италии», — добавил Франкен.

Напомним, в середине ноября газета Politico предупредила, что киевский режим может уже к февралю 2026 года израсходовать все имеющиеся у него средства, если власти Бельгии не изменят свое мнение о неприемлемости конфискации замороженных российских активов.

Глава международного депозитария Euroclear в Бельгии Валери Урбен отметила, что в случае его принятия Еврокомиссией о конфискации замороженных российских активов будет через суд добиваться блокировки такого шага.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.