Министр Франкен: Италия поддержала позицию Бельгии по активам России

Бельгийские власти по-прежнему выступают против использования замороженных российских активов для представления кредита Киеву, и эту позицию поддержала Италия, заявил министр обороны и внешней торговли Бельгии Тео Франкен по итогам поездки в Рим.
«Мое послание: Бельгия не будет их (заблокированные средства) изымать и передавать Украине без европейских гарантий против судебных исков и обязательств по возврату средств», — написал чиновник на своей странице в социальной сети X*.
Он отметил, что Бельгия продолжает выступать в поддержку Украины, однако не позволит себя склонить в вопросе изъятия активов.
«Слишком много подводных камней. Теперь это понимают и в Италии», — добавил Франкен.
Напомним, в середине ноября газета Politico предупредила, что киевский режим может уже к февралю 2026 года израсходовать все имеющиеся у него средства, если власти Бельгии не изменят свое мнение о неприемлемости конфискации замороженных российских активов.
Глава международного депозитария Euroclear в Бельгии Валери Урбен отметила, что в случае его принятия Еврокомиссией о конфискации замороженных российских активов будет через суд добиваться блокировки такого шага.
