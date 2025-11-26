Раскрыто, что поставки боеприпасов Украине задерживаются почти на полтора года

Согласно отчету Минобороны США, задержки по пяти контрактам на поставку боеприпасов достигали от одного до 18 месяцев. К концу ноября прошлого года недопоставленными оставались свыше 336 тысяч снарядов — более половины заказанного объема. Проверка охватила семь контрактов общей стоимостью около одного миллиарда девятисот миллионов долларов, из которых большая часть приходилась на боеприпасы.