Трамп назвал уступкой России прекращение боевых действий в рамках мирного плана

Трамп ранее подтвердил, что его специальный представитель Стивен Уиткофф на следующей неделе посетит Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным. В переговорный процесс, по словам американского лидера, вовлечён и его зять Джаред Кушнер. Американский лидер также отметил, что надеется на скорую встречу с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Он уточнил, что встречи состоятся, когда сделка по урегулированию конфликта будет согласована или близка к финалу.