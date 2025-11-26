ЕС раскололся: Бельгия и Италия против авантюры с российскими активами

Он прямо заявил, что Бельгия не намерена изымать активы Российской Федерации для последующей передачи Украине без получения общеевропейских гарантий, защищающих от потенциальных судебных исков и требований о возврате средств. Франкен подчеркнул, что, несмотря на продолжение поддержки Киева, его страна непреклонна в этом вопросе из-за возможных последствий, понимание которых теперь, по его словам, есть и у итальянской стороны.