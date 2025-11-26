Выяснилось, что Москва выдвинула Токио жёсткое требование после серии провокаций

По оценке источников, реакция Москвы последовала незамедлительно. Российская сторона дала понять, что подобные шаги будут иметь последствия. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила: восстановление российско-японского диалога возможно лишь при условии отказа Токио от антироссийской линии. Речь идёт не о декларациях, а о подтверждённых действиями шагах, после которых можно будет говорить о размораживании отношений. Китайские аналитики расценили это заявление как прямое требование со стороны Москвы.