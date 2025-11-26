Цензуры не будет: Никитин высказался о штрафах для уличных музыкантов

Напомним, с инициативой по введению штрафов для уличных артистов, выступающих без предварительного уведомления, ранее выступила администрация города. Эта инициатива вызвала общественную дискуссию, в том числе получила критику со стороны журналистки Ксении Собчак. В ответ в городской администрации сказали, что уличные исполнители являются важной частью культурной среды и формируют уникальную атмосферу города. Однако необходимо соблюдать баланс интересов — зрителей, артистов и местных жителей. Именно для этого и был утвержден порядок координации уличных выступлений. Похожую точку зрения высказал и губернатор. На прямой линии он подчеркнул, что речь идет не о запрете или ограничении творчества, а о систематизации уличной культурной активности для удобства всех горожан и туристов.