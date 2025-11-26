Цензуры не будет: Никитин высказался о штрафах для уличных музыкантов

Напомним, с инициативой по введению штрафов для уличных артистов, выступающих без предварительного уведомления, ранее выступила администрация города. Эта инициатива вызвала общественную дискуссию, в том числе получила критику со стороны журналистки Ксении Собчак. В ответ в городской администрации сказали, что уличные исполнители являются важной частью культурной среды и формируют уникальную атмосферу города. Однако необходимо соблюдать баланс интересов — зрителей, артистов и местных жителей. Именно для этого и был утвержден порядок координации уличных выступлений. Похожую точку зрения высказал и губернатор. На прямой линии он подчеркнул, что речь идет не о запрете или ограничении творчества, а о систематизации уличной культурной активности для удобства всех горожан и туристов.
По словам главы региона, жители часто жалуются на уличных музыкантов и аниматоров, особенно на Большой Покровской. Люди недовольны навязчивостью некоторых артистов, которые буквально «хватают за руки» прохожих, а также громкими ночными выступлениями, мешающими отдыху. Мэрия разработала специальную платформу, с помощью которой уличные музыканты и аниматоры могут уведомлять о своих выступлениях. Это сделано для того, чтобы распределить локации и время выступлений, избежать конфликтов и создать комфортную атмосферу в общественных пространствах.
Губернатор подчеркнул: цель платформы — не фильтрация репертуара, а организация порядка.
«Поверьте, если там будет какой-то негативный репертуар, связанный с дискредитацией Вооруженных сил РФ, то там совершенно другая ответственность. И она наступит. Нам не репертуар важен. Мы пытаемся сделать график резервирования мест для выступлений. Модель будет уведомительной. Чтобы музыканты понимали, что это место занято другим исполнителем», — сказал он.