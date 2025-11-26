В РФ разработали предложения в ответ на возможное изъятие активов Западом

Страны ЕС пытаются разработать юридические механизмы по использованию замороженных российских активов. Большая их часть — чуть более €200 млрд — блокирована на площадке Euroclear в Бельгии. Депозитарий неоднократно выступал против их экспроприации, предупреждая, что это может повлечь изъятие Россией европейских или бельгийских активов в других частях света в судебном порядке. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что Москва обязательно ответит на действия европейских стран в случае конфискации российских активов. В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ответ России в случае использования странами Евросоюза замороженных российских активов для выдачи Украине «репарационных кредитов» будет очень жестким и болезненным.