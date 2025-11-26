Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В РФ разработали предложения в ответ на возможное изъятие активов Западом

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Предложения ответа на возможное изъятие российских активов странами Запада разработаны в РФ. Об этом заявил ТАСС министр юстиции РФ Константин Чуйченко.

Источник: РИА "Новости"

«Разработаны предложения в ответ на возможную конфискацию российских активов странами Запада. Они представлены руководству страны», — сообщил Чуйченко, не приводя деталей.

По его словам, «планируемое недружественными государствами изъятие российских активов является грубым нарушением фундаментальных норм международного права, влечет возникновение у таких государств и иных лиц обязанности компенсировать ущерб, причиненный нарушением прав Российской Федерации на ее имущество».

Страны ЕС пытаются разработать юридические механизмы по использованию замороженных российских активов. Большая их часть — чуть более €200 млрд — блокирована на площадке Euroclear в Бельгии. Депозитарий неоднократно выступал против их экспроприации, предупреждая, что это может повлечь изъятие Россией европейских или бельгийских активов в других частях света в судебном порядке. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что Москва обязательно ответит на действия европейских стран в случае конфискации российских активов. В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ответ России в случае использования странами Евросоюза замороженных российских активов для выдачи Украине «репарационных кредитов» будет очень жестким и болезненным.

Узнать больше по теме
Биография Константина Чуйченко
Глава Минюста, член Совбеза, госсоветник и экс-вице-премьер — Константин Чуйченко руководил Аппаратом правительства, он также известен многолетней службой в органах власти. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше