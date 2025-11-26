Бойцы ВВО отработали борьбу с вражескими беспилотниками и их операторами

Об этом сообщили в пресс-службе ВВО.
Согласно замыслу учений, беспилотники условного противника провели разведку целей. Расчёты комплексов РЭБ обнаружили сигналы управления, определили направление на источники излучения и проанализировали параметры работы каналов, через которые противник передавал команды дронам.
Военнослужащие создали радиопомехи, сорвали управление летательными аппаратами, пресекли передачу разведданных и перехватили каналы связи. Один из «вражеских» беспилотников оказался под контролем подразделения и был вынесен с позиции.
Условный противник попытался вернуть подавленный аппарат и направил диверсионно-разведывательную группу. Во время учебного боя группа понесла крупные потери и отошла.
Учение направлено на повышение качества подготовки специалистов РЭБ. Военнослужащие отрабатывают задачи по защите объектов от разведки беспилотниками и отражению действий диверсионных групп.