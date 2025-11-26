Ричмонд
Устав Иркутской области привели в соответствие с федеральным законодательством

На сессии Законодательного Собрания Иркутской области, которая проходит под руководством спикера областного парламента Александра Ведерникова, в окончательном чтении приняли поправки к Уставу Иркутской области. О проекте закона, внесенном главой региона, депутатам доложил заместитель губернатора Андрей Бунев.

Источник: ТК Город

Было отмечено, что областной Устав приводится в соответствие с федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». Федеральный законодатель изменил территориальные основы организации местного самоуправления и определил основные виды муниципальных образований. Теперь к ним относятся городской округ, муниципальный округ и внутригородская территория. Также установлено, что глава муниципального образования одновременно замещает государственную должность субъекта РФ и муниципальную должность.

Поправки усиливают роль высшего должностного лица субъекта РФ в организации местного самоуправления. Губернатор наделяется правом формировать кадровые предложения и назначать временно исполняющих обязанности глав муниципалитетов, а также инициировать прекращение полномочий главы, включая удаление его в отставку. Эти изменения учтены в областном Уставе.

Кроме того, перечень субъектов, обладающих правом законодательной инициативы, дополнен депутатами Государственной Думы РФ, избранными от Иркутской области. Часть поправок, предложенных проектом закона, носит редакционный и уточняющий характер.