Устав Иркутской области привели в соответствие с федеральным законодательством

Было отмечено, что областной Устав приводится в соответствие с федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». Федеральный законодатель изменил территориальные основы организации местного самоуправления и определил основные виды муниципальных образований. Теперь к ним относятся городской округ, муниципальный округ и внутригородская территория. Также установлено, что глава муниципального образования одновременно замещает государственную должность субъекта РФ и муниципальную должность.