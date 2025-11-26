PowerChina презентовала Казахстану цифровую платформу ВИЭ

Китайская компания PowerChina представила цифровую платформу для эффективной реализации проектов энергетического перехода в основе которых — инструменты машинного обучения и искусственного интеллекта.
Министр энергетики РК Ерлан Аккенженов провел встречу с представителями международной компании PowerChina Chengdu. Стороны обсудили перспективы углубления сотрудничества в сфере цифровизации, «умного» строительства и развития возобновляемых источников энергии.
В ходе встречи китайская сторона представила цифровые решения PowerChina в области ВИЭ и энергетического строительства, включая: платформу энергетического планирования объектов ВИЭ, цифровая система мониторинга проектирования и строительства с применением технологий ИИ. Цифровые решения предназначены для комплексной цифровой трансформации с внедрением решений ИИ для повышения эффективности энергетической инфраструктуры, на основе анализа больших данных, прогнозирования спроса и оптимизации операций.
Представленные решения формируют цифровую экосистему управления полным циклом — от проектирования и строительства до эксплуатации объектов ВИЭ. Эти технологии уже успешно внедрены на сотнях проектов ВИЭ как в Китае, так и за рубежом.
В июне 2025 года PowerChina и Министерство энергетики РК заключили Меморандум о сотрудничестве, охватывающий широкий спектр направлений. В рамках документа стороны продвигают создание совместного исследовательского центра в области энергетического перехода.
Министр энергетики отметил высокий потенциал представленных цифровых инструментов для решения актуальных задач.
«Возможности технологий действительно широкие — они позволяют ускорять процессы, повышать точность и качество принимаемых решений. Подобные подходы находят применение не только в энергетике, но и в других отраслях. Глава Государства придаёт большое значение внедрению и развитию искусственного интеллекта, и мы со своей стороны готовы всесторонне поддерживать такие инициативы», — подчеркнул Ерлан Аккенженов.
Стороны договорились продолжить работу по совместным инициативам и активизировать взаимодействие в целях внедрения передовых цифровых технологий в энергетическую отрасль Казахстана.