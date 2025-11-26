PowerChina презентовала Казахстану цифровую платформу ВИЭ

«Возможности технологий действительно широкие — они позволяют ускорять процессы, повышать точность и качество принимаемых решений. Подобные подходы находят применение не только в энергетике, но и в других отраслях. Глава Государства придаёт большое значение внедрению и развитию искусственного интеллекта, и мы со своей стороны готовы всесторонне поддерживать такие инициативы», — подчеркнул Ерлан Аккенженов.