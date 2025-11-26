Ричмонд
Пентагон заявил о задержках в поставках боеприпасов Украине

Инспекция Пентагона установила, что были допущены серьезные нарушения при исполнении контрактов на поставку боеприпасов Украине. Проверка семи соглашений показала завышенные расходы и длительные сбои сроков. Отчет был опубликован 20 ноября на сайте минобороны США.

Источник: AP 2024

«Заплатили, возможно, больше, чем необходимо, за приобретенные боеприпасы, но не была обеспечена своевременная поставка», — говорится в отчете.

Аудиторы отмечают, что применение бессрочных контрактов не позволило обеспечить нужные объемы поставок, а меры ответственности для подрядчиков часто отсутствовали или не применялись. Из-за этого задержки достигали 18 месяцев, а переплата составила более $20 млн.

Также отмечается, что заказанные боеприпасы почти на $1 млрд так и не были доставлены в Киев. Инспекция указала, что средства могут быть использованы эффективнее, если заказы пересмотреть или перераспределить.

Администрация США рассматривает возможность передачи Украине крылатых ракет Tomahawk в качестве гарантии безопасности после достижения мирного соглашения. По данным источников, поставки современных ракет рассматриваются как альтернатива размещению на украинской территории воинских контингентов европейских стран, против чего выступает Россия.

