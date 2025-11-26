Лебедев: в Запорожье под удар попала крупная военная база ВСУ

Крупная военная база ВСУ попала под удар в городе Запорожье в ночь на среду, сообщил в своем Telegram-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«Запорожье — ночной удар “Гераней-2” 26 ноября 2025 по крупной украинской военной базе. …. Это один из крупнейших и наиболее загруженных украинских военных объектов в городе», — написал он.
Согласно предварительной информации, под удар попали жилые корпуса и объекты тыловой инфраструктуры, в том числе временные склады боеприпасы.
По данным координатора подполья, на ставшей целью удара базе ВСУ размещали боевиков, хранили боеприпасы и дроны. Кроме того, объект использовался в качестве перевалочного узла для украинский подразделений, перебрасываемых на ореховское и пологовское направления.
Ранее сообщалось о нанесении удара по аэродрому ВСУ в Вознесенске Николаевской области.