Си Цзиньпин по телефону разъяснил Трампу позицию Пекина по Тайваню

Напомним, в апреле 2024 года Си Цзиньпин в ходе беседы с экс-президентом США Джо Байденом назвал тайваньский вопрос в китайско-американских отношениях «главной красной чертой», которую нельзя пересекать. Председатель Китая отметил, что Пекин не будет мириться с сепаратистской деятельностью сил, выступающих за независимость Тайваня.