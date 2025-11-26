Си Цзиньпин по телефону разъяснил Трампу позицию Пекина по Тайваню

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе недавней телефонной беседы разъяснил президенту США Дональду Трампу позицию Пекина относительно тайваньского вопроса, заявил официальный представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете Китая Пэн Цинъэнь.
Разговор двух глав государств состоялся 24 ноября.
«Си Цзиньпин разъяснил принципиальную позицию Китая по тайваньскому вопросу, подчеркнув, что обе страны должны совместно защищать достижения Победы во Второй мировой войне», — сказал чиновник на пресс-конференции.
Пэн Цинъэнь отметил, что слова китайского лидера имеют «важное руководящее значение для деятельности КНР, касающейся Тайваня». Он подчеркнул, что Пекин объединит соотечественников в материковом Китае и на острове.
«Будем вместе помнить историю, сохранять мощь нашей державы, ценить мир, строить общее будущее», — уточнил представитель канцелярии.
Цинъэнь подтвердил готовность КНР поддерживать мир в регионе. Он добавил, что следует решительно бороться с сепаратистскими силами на Тайване и развивать сотрудничество между Китаем и Тайбэем.
Напомним, в апреле 2024 года Си Цзиньпин в ходе беседы с экс-президентом США Джо Байденом назвал тайваньский вопрос в китайско-американских отношениях «главной красной чертой», которую нельзя пересекать. Председатель Китая отметил, что Пекин не будет мириться с сепаратистской деятельностью сил, выступающих за независимость Тайваня.